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تعرف على أهم التهم الموجهة للمتورطين بـ"داعش إسكندرية"

الجمعة، 29 مارس 2019 06:58 ص
تعرف على أهم التهم الموجهة للمتورطين بـ"داعش إسكندرية" المستشار حسن فريد
كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، غدا السبت بحكمها على 30 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابى، والذين اتخذوا مقرا لتنظيمهم الإرهابى بعزبة محسن بالإسكندرية، وتوجد بعض التهم عقوبتها ستكون رادعة لمن سيدان فى القضية ومنها.

 

 

1 ـ تهمة الانضمام

 

يواجه 30 متهما بالدعوى تهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتى تصل عقوبتها للسجن المشدد.

 

2 ـ حيازة أسلحة وذخيرة

 

فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 3 يوليو 2018 عرضت المحكمة أحراز تضم أسلحة نارية ضبطت فى أحد المقار التنظيمية والتى وتصل عقوبة حيازة أسلحة للسجن المشدد والمؤبد طبقا للقانون رقم 394 لسنة 195 بشأن الأسلحة والذخيرة، والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012.

 

3 - حيازة مفرقعات

 

طبقا لاعترافات الشاهد حسام بولوا فى القضية أكد أمام المحكمة مشاهدته للمتهم حمزة شعبان يقوم بزرع عبوة ناسفة داخل محل خمور ملكه، وفيما أكد مجرى التحريات ضبط أحزمة ناسفة فى احد المقار التنظيمية، وتنص المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة كل من أحرز مفرقعات أو صنعها أو استوردها بدون ترخيص.

 

وفيما  نصت المادة 102 "ب" على أنه يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المادة 87، أو بغرض ارتكاب قتل سياسى.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق أمر بإحالة 30 إرهابيا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ لتشكيلهم جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم "داعش الإرهابي" وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات.

 


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