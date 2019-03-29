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الجمعة، 29 مارس 2019 09:52 م
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تحرير 985 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

الجمعة، 29 مارس 2019 09:11 م
تحرير 985 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية العميد حمدى عبدالنبى مدير مرور الإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية  ومباحث المرور حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتعليمات اللواء مدير امن الإسماعيلية وذلك لإعادة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وأسفرت مجهودات الحملة التى رأسها العميد حمدى عبدالنبى مدير إدارة  المرور والرائد عادل الجزار رئيس مباحث المرور عن تحرير وضبط 985 مخالفة مرورية متنوعة و شملت 475مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و32 مخالفة إزالة ملصقات ومعلقات و30مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات و64 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو18 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة  وتحرير  12 مخالفة لعدم الصلاحية الفنية و 13 مخالفة  بيئة و 109 مخالفة  تجاوز سرعة "رادار" وتحرير 14 مخالفة خط السير و11 مخالفة لعدم تشميع الحمولة و12 مخالفة عدم صلاحية الفرامل والأنوار وسحب 15 رخصة للسير يسار الطريق.

كما تمكنت الحملة من ضبط وحجز 14 دراجة نارية وتوك توك بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم و 23مخالفة لسيارات مخالفة لشروط الترخيص "تحميل ركاب فى الصندوق و13 مخالفة عدم صلاحية الإطارات و21 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان كما تم العثور على  سيارة متروكة و18 مخالفة إزالة فاميه وتحرير21 مخالفة تحميل ركاب زيادة عن الحمولة و24 مخالفة مواقف عشوائية و9 مخالفات طمس لوحات معدنية وتحرير29 مخالفة زيادة التعريفة المقررة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

 

 
 

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