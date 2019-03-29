تأخر إقلاع 4 رحلات دولية من مطار القاهرة لسوء الأحوال الجوية

شهد مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، تأخر إقلاع 4 رحلات طيران دولية، عن موعد الإقلاع المقرر لها بسبب ظروف التشغيل وأعمال الصيانة، إضافة إلى سوء الأحوال الجوية.

وقال مصدر، أن رحلة شركة فلاي ناس 568 المتجهة إلى جدة تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة شركة طيران جولف 80 المتجهة إلى البحرين 3 ساعات لتأخر وصول الطائرة من هناك بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح المصدر، أن رحلة الخطوط التركية 695 المتجهة إلى إسطنبول تأخرت ساعة ونصف لظروف التشغيل، كما تأخرت رحلة الخطوط السعودية 361 المتجهة إلى المدينة المنورة ساعة ونصف لظروف التشغيل.