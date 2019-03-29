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الجمعة، 29 مارس 2019 07:07 م
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بنك باركليز يتوقع ارتفاع أسعار النفط في الربع الثانى بفضل قيود الإمدادات

الجمعة، 29 مارس 2019 05:39 م
بنك باركليز يتوقع ارتفاع أسعار النفط في الربع الثانى بفضل قيود الإمدادات نفط
رويترز
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قال بنك باركليز في مذكرة اليوم الجمعة إن من المتوقع أن تتلقى أسعار النفط دفعة في الربع الثاني من العام الجاري بفضل اضطرابات الإمدادات في الولايات المتحدة وفنزويلا، بجانب تلقيها دعما إضافيا من التزام أوبك بخططها لتقييد الإنتاج.
 
ويتوقع باركليز أن تبلغ أسعار برنت في المتوسط 73 دولارا للبرميل خلال الربع الثاني، فيما من المتوقع أن تبلغ العقود الآجلة للخام الأمريكي في المتوسط نحو 65 دولارا.
 
وقال البنك البريطاني "لكن، من المرجح أن يظل هناك سقف للأسعار هذه المرة ونعتقد أنه من المستبعد أن تتجاوز 75 دولارا للبرميل لأكثر من ربع سنة واحد إذ أن السوق أصبحت أكثر مرونة بكثير مما يدرك الناس".
 
وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت عند نحو 68.06 دولار للبرميل اليوم، وبلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.34 دولار للبرميل.
 
وتلقت أسعار النفط الدعم في 2019 بسبب خطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارج المنظمة مثل روسيا لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا هذا العام.
 
وارتفعت أسعار خام برنت نحو 26 بالمئة منذ بداية الربع الجاري، بينما زادت أسعار خام غرب تكساس الوسيط 31 بالمئة.
 
وقال باركليز إن استمرار غياب خطة طويلة الأجل لأوبك سيؤدي على الأرجح إلى تقلبات حادة للأسعار في الفترة التي تسبق الاجتماع القادم في يونيو.
 
وأضاف أن من المرجح أن تعزز الانقطاعات غير المسبوقة للكهرباء في فنزويلا واضطرابات النقل بسبب تسرب كيماوي في قناة هيوستون شيب المخاوف بشأن الإمدادات.
 
 

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