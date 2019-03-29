بعد منحها للطفل المصرى رامى شحاته.. كل ما تريد معرفته عن الجنسية الإيطالية؟

كتبت ـ فاطمة شوقى

بعد أن حصل الطفل المصرى رامى شحاتة الذى يبلغ 13 عاما على الجنسية الإيطالية بشكل استثنائى نظرا لما فعله من انقاذ ايطاليا من مأساة حقيقية وانقاذ 51 طالبا من زملائه فى حافلة مدرسة كانت مختطفة على ايدى سائقها السنغالى الذى هدد بقتلهم حرقا، انتقاما من سياسات منع دخول اللاجئين إلى إيطاليا، واعتباره أن تلك السياسات متشددة بحقهم، وأدت إلى غرق المئات منهم فى البحر الأبيض المتوسط،، تعرف عن قانون الجنسية الإيطالية، وما هو ius soli؟

قانون الجنسية الإيطالية المعمول به اليوم هو رقم 91 لعام 1992، وهو يستند إلى مبدأ ius sanguinis ، "حق الدم": أحد الوالدين الإيطاليين على الأقل يكتسب الجنسية عند الولادة ، دون تمييز بين المولودين فى إيطاليا وتلك فى الخارج.





هل يمكن لطفل الأجانب المولود فى إيطاليا الحصول على الجنسية؟



من يولدون فى إيطاليا لأبوين أجانب لديهم بعض الفرص لأن يصبحوا مواطنين إيطاليين:

إذا أصبح الوالدان الأجانب مواطنين إيطاليين ، يصبح الطفل القاصر الذى يعيش معهم واحدا، من ولد فى إيطاليا، عن عمر يناهز 18 عامًا، ليصبح مواطناً، إذا أثبت إقامته القانونية دون انقطاع منذ ولادته. "إن استمرار القاصر من أصل أجنبى على الأراضى الإيطالية وليس بحوزته الجنسية يمكن أن يتعرض للخطر والمقاطعة فى أى وقت بسبب أحداث مثل فقدان عمل الوالدين ، وانخفاض الدخل عقد إيجار ، حيث يجب على الوالدين العودة إلى بلدهم الأصلى فى حالة حدوثهما ".

كما أن الزواج من إيطالية أو إيطالى يتطلب انتظارا لعامين، حتى يتم إقرار حصوله على الجنسية عبر الزواج، القانون الإيطالى يسمح بالاحتفاظ بجنسيتين أو أكثر بدون التخلى عن الجنسية الأصلية.



رامي شحاتة





ما هى الحقوق التى يتمتع بها المولودون فى إيطاليا من أبوين أجانب؟



إذا ولد القاصر فى إيطاليا لأبوين ليسوا مواطنين ولكنهم يقيمون بانتظام، فإنه لا يكتسب الجنسية تلقائيًا ولكن سيكون لديه تصريح إقامة مؤقتة يضمن ، من خلال أفراد الأسرة، الحقوق الاجتماعية مثل التعليم والصحة.



تصرفات رامي شحاتة المصري تنقذ تلاميذ المدارس من هجوم حافلة إيطاليا





متى يتم إلغاء جنسية تم منحها لأجنبى فى إيطاليا؟



القانون يقدم إمكانية إلغاء الجنسية لأولئك الذين حصلوا عليها (أجنبى الذى اكتسب الجنسية بعد عشر سنوات من الإقامة فى إيطاليا، شخص عديم الجنسية قد حصل على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة فى إيطاليا، ابن الأجانب المولودين فى إيطاليا من حصل على الجنسية بعد سن 18 عاما ، أو زوج من مواطن إيطالى ، أو أجنبى بالغ تم تبنيه من قبل مواطن إيطالى) فى حالة ارتكابه بعض الجرائم المتعلقة بالإرهاب. ويكون الإلغاء ممكنا فى غضون ثلاث سنوات من الإدانة النهائية للجرائم المتعلقة بالإرهاب ، بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح وزير الداخلية، فإن هذا المعيار يخلق "فئتين من المواطنين: تلك المواليد التى لا يمكن إلغاؤها ، والذين حصلوا عليها يمكن إبطالها بطريقة أحادية الجانب".



سيلفى رامى شحاته ووزير الداخلية الايطالي





ما هو ius soli؟



يعتبر ius soli حجة خلافية ليس فقط بين الحكومة والمعارضة ولكن داخل الحكومة نفسها وداخل المعارضة وداخل الحزب الديمقراطى أيضا، حيث أن إيطاليا لا تعتمد القانون المعروف فيها باسم Jus Soli المعطى حق المواطنة والجنسية للمولود بأراضيها، بل لمن ولد لأم أو أب إيطالى، وهو قانون الدم.