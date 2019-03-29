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بسام راضى لـ"اليوم السابع": الرئيس السيسى يشهد غدا "تكريم المرأة المصرية"

الجمعة، 29 مارس 2019 03:04 م
بسام راضى لـ"اليوم السابع": الرئيس السيسى يشهد غدا "تكريم المرأة المصرية" السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
كتب محمد الجالى
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يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، غدا السبت، الحفل الذى يقيمه المجلس القومى للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.

 

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن حرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام يأتي تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

 

وأضاف السفير بسام راضى" لـ"اليوم السابع"، أن الدولة المصرية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، حققت الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، اضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

 

وأشار "راضى"، إلى تأكيد الرئيس، على أن المرأة المصرية ضربت أروع الأمثلة فى شجاعتها وقدرتها على التحدى والعطاء وقدمت أغلى ما تملك من أفراد اسرتها فداء لهذا الوطن العظيم.


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السيسي

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بسام راضى




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