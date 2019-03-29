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باكستان والسعودية تتفقان على تشكيل مجموعة عمل لتعزيز التعاون الثقافي

الجمعة، 29 مارس 2019 06:00 ص
باكستان والسعودية تتفقان على تشكيل مجموعة عمل لتعزيز التعاون الثقافي الأمير بدر بن عبدالله بن محمد الفرحان وزير الثقافة السعودى
إسلام آباد /أ ش أ/
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عقد وزير الإعلام الباكستانى شودرى فؤاد حسين، الجولة الثانية من الحوار مع وزير الثقافة السعودى الأمير بدر بن عبدالله بن محمد الفرحان فى الرياض الخميس.

وأوردت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية، أن الجانبين بحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين باكستان والمملكة العربية السعودية فى مجال الثقافة، واتفقا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة بهذا الصدد.

كما تم وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم بين البلدين فى المجال الثقافي، ووجه وزير الإعلام فؤاد حسين الدعوة إلى الأمير بدر بن عبدالله لزيارة باكستان ، وثمن رغبته فى التعاون الوثيق مع باكستان.

 


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