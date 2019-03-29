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انخفاض حاد بدرجات الحرارة غدا ورياح مثيرة للأتربة يصاحبها سقوط أمطار

الجمعة، 29 مارس 2019 12:21 م
انخفاض حاد بدرجات الحرارة غدا ورياح مثيرة للأتربة يصاحبها سقوط أمطار طقس غير مستقر - أرشيفية
كتب ـ أسامة عبد الحميد
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا السبت، تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وسيناء والوجه البحرى والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد، مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا .

كما تنشط الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وتصل لحد العاصفة على مناطق من جنوب وشرق البلاد، ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وعن حالة الموج فى البحر المتوسط فهو مضطرب جداً، وارتفاعه من 3 إلى 4 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاعه من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدًا، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

 

 


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