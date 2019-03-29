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انتشال جثة طفل غرق بنهر النيل فى العياط

الجمعة، 29 مارس 2019 04:30 م
انتشال جثة طفل غرق بنهر النيل فى العياط غرق طفل - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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انتشل أهالى منطقة العياط اليوم الجمعة، جثة طفل تعرض للغرق بنهر النيل منذ 3 أيام، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية لدفنه، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص بنهر النيل بالعياط، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة.

وبإجراء التحريات وسؤال أقوال شهود العيان تبين أن طالب بالصف الثاني الإعدادي اختل توازنه وسقط بنهر النيل، مما أسفر عن غرقه، وتم انتشال جثته بعد عمليات بحث استمرت 3 أيام، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


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