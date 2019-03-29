اليورو يتجه لأسوأ أداء شهرى منذ أكتوبر

رويترز

يتجه اليورو اليوم الجمعة، لتسجيل أسوأ أداء شهرى منذ أكتوبر، متأثرا سلبا بالمخاوف حيال النمو الاقتصادى، والإشارات الحذرة الصادرة عن البنك المركزى الأوروبى.

وخفض صانعو السياسات توقعات نمو اقتصاد منطقة اليورو في وقت سابق من الشهر الجارى، ودشنوا جولة جديدة من القروض منخفضة الفائدة لبنوك المنطقة.

ودفعت مسوح اقتصادية جاءت نتائجها أضعف من التوقعات من ألمانيا وإشارات على تبني لهجة تميل إلى التيسير النقدى من البنك المركزى الأوروبى صناديق التحوط إلى خفض مراكزها الدائنة فى اليورو.

وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1228 دولار، لكنه يظل منخفضا نحو 1.2 % منذ بداية الشهر الجارى.

في غضون ذلك، يتجه الدولار اليوم صوب تحقيق أكبر مكاسبه فى 5 أشهر مع تحرك المستثمرين بشكل إيجابى تجاه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، قليلا إلى 97.217.

ويواجه الجنيه الإسترليني صعوبات مجددا اليوم، لينخفض في أحدث تداولات 0.2 % إلى 1.3013 دولار بعد أن تراجع أكثر من 1% الليلة الماضية، مع تبدد احتمالات إبرام اتفاق سريع بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.