النيابة تأمر بتشريح ودفن جثة عاطل انتحر بسبب مروره بأزمة نفسية بأوسيم

أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة، بتشريح جثة عاطل، انتحر بمنطقة أوسيم، وصرحت بدفن الجثة عقب الإنتهاء من ذلك، وطلبت تقرير الصفة التشريحية حول وفاته، وتحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.
وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتوفى يدعى "ع.ا" يبلغ من العمر 28 عامًا، انتحر شنقًا داخل غرفة منزله بمركز أوسيم بالجيزة، سبب معاناته من أزمة نفسية، حيث انه كان يعمل بمتجر لبيع الـ"مواد غذائية"، وترك العمل بسبب خلافات مع صاحب العمل.
وتلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد انتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه بأوسيم، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن شاب في العشرين من عمره أصيب بأزمة نفسية، دفعته لشنق نفسه داخل مسكنه، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.
وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
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