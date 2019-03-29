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الكشف على 2500 مواطن فى القافلة الطبية بالكاشف الجديد بدمياط

الجمعة، 29 مارس 2019 01:38 م
الكشف على 2500 مواطن فى القافلة الطبية بالكاشف الجديد بدمياط جانب من القافلة
دمياط ـ معتز الشربينى
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أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن توقيع الكشف الطبى على 2500 مواطن خلال فعاليات القافلة الطبية الشاملة التى أقيمت خلال يومى الأربعاء والخميس بعزب الصعايدة بقرية الكاشف الجديد التابعة لمركز الزرقا.
 
حيث تضمنت القافلة عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية فضلا عن إجراء التحاليل والأشعة وصرف العلاج اللازم بالمجان، كما تم عقد امتحانات فورية لمحو الأمية.
 
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط واستكمالا لسلسلة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها تباعا بمراكز ومدن المحافظة.

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