القليوبية تستعد لرمضان بـ 5 معارض "أهلا رمضان" و10 شوادر للحوم والأسماك

القليوبية - إبراهيم سالم

تستعد محافظة القليوبية لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال التجهيز لمعارض رمضان والشوادر التى توفر السلع الغذائية بأحياء وقرى المحافظة بأسعار مناسبة بهدف رفع العبء عن المواطنين، ومنع غلاء الأسعار، وكذلك العمل على تعدد المعارض والمنافذ حرصا على تقديم خدمة مميزة.

و من ناحيته أكد السيد الصادق، وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، أنه تم التنسيق مع الغرفة التجارية بالقليوبية لتوفير العارضين فى معارض سلع "أهلا رمضان"، حيث تتكفل الغرفة التجارية بتكاليف إنشاء المعارض، المقامة سنويا، على أن توفر المحافظة الأرض التى سيقام عليها المعرض، بالإضافة إلى ترشيح وتوفير التجار وإلزامهم بعرض السلع بأسعار مخفضة وعدم المغالاة.

و أضاف "الصادق" في تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه سيتم إنشاء 5 معارض "أهلا رمضان"، بمدن "بنها وطوخ، والقناطر الخيرية، وشبرا الخيمة، والخانكة"، لبيع السلع الغذائية، حيث قدم رؤساء أحياء المحافظة والمراكز والمدن عدة مقترحات بأماكن لإنشاء معارض للسلع بها، ويتم حاليا وضع خطة لإنشاء هذه المعارض قبل حلول الشهر الكريم، إلى جانب إنشاء 10 شوادر لبيع اللحوم والأسماك والخضروات.

و أوضح، أن الهدف من تلك المعارض والشوادر توفير كل السلع بمختلف أنواعها، مما يؤثر على خفض الأسعار بشكل عام فى المحافظة، كما سيتم تكثيف عدد منافذ اليوم الواحد المتنقلة بالقرى والمدن لتوفير السلع للمواطنين.