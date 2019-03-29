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القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الجمعة، 29 مارس 2019 02:21 م
القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية حمله امنيه -ارشيفيه
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية.
 
وكان  اللواء جمال غزالى نائب  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم "السيد.ف.ال"19 عام عاطل مقيم حى السلام بحوزته سلاح ابيض "مطواه" والمتهم "محمود.ح.ع"18 عام عاطل مقيم نفس العنوان بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "ابراهيم .ج.ع"36 عام عاطل مقيم دائرة مركز التل الكبير بحوزته سلاح ابيض"والمتهم "رضا.ع.م" 25 عام عاطل مقيم ابوعطوة بحوزته سلاح أبيض "سكين" والمتهم "احمد.م.ر"21 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته سلاح ابيض"مطواه" والمتهم "عبدالرحمن.ا.ى"20 عام عاطل مقيم دائرة مركز الاسماعيلية بحوزته سلاح أبيض "سكين".
 
بمواجهتهم بما اسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس.
 
تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات
 
 

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