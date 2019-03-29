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القبض على 5 مسجلين خطر بكفر شكر لتكوينهم تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه

الجمعة، 29 مارس 2019 02:59 م
القبض على 5 مسجلين خطر بكفر شكر لتكوينهم تشكيلا عصابيا للسرقة بالإكراه اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية
القليوبية - نيفين طه
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تمكنت مباحث كفر شكر بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى يتزعمه 5 مسجلين خطر للسرقة بالإكراه تحت تهديد السلاح بقرية كفر على شرف الدين بمدينة كفر شكر.

وردت معلومات للمقدم إسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر تفيد قيام 5 عناصر إجرامية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى السرقة بالإكراه وترويع المواطنين بقرية كفر على.
 
تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ،ونتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى القرية والطرق المؤدية لها وبجمع التحريات تم تحديد المتهمين لمحاصرتهم وتبين أنهم مسجلين خطر.
 
وجرى العرض على اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضى رئيس مباحث القليوبية،وعقب تقنين الإجراءات من خلال وضع خطة محكمة لضبطهم دون خسائر فى القوات بقيادة المقدم اسماعيل خطاب رئيس مباحث كفر شكر وتم محاصرة القرية والطرق والزراعات المحيطة بها وتم القبض على أحمد . ج . أ 25 سنة عاطل و عبدالفتاح . ع . س 38 سنة عاطل و فكرى . س . ع 22 سنة عاطل و محمد . س . ع 20 سنة عاطل و أحمد . أ . ه 25 سنة عاطل وجميعهم مسجلين خطر سرقات بالإكراه وخطف وتحرش، كما ضبط بحوزتهم بندقية آلية بداخلها 4 طلقات وعدد 2 دراجة بخارية.
 
وبمواجهتم اعترفوا بارتكاب بما أسفرت عنه التحريات وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 


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