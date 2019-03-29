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القبض على متهم بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بكفر شكر

الجمعة، 29 مارس 2019 01:11 م
القبض على متهم بحوزته أسلحة نارية وذخيرة بكفر شكر حبس -ارشيفيه
القليوبية-نيفين طه
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ألقت مباحث مركز كفر شكر، القبض علي متهم  بحوزتة اسلحة نارية وذخيرة، وتم التحفظ على المتهم وتولت النيابة التحقيق. 
 
وتلقى  اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية،اخطار ا بورود  معلومات  للمقدم اسماعيل خطاب رئيس مباحث مركز كفر شكر أكدتها التحريات ، مفادها قيام العنصر الإجرامي المدعو" فكري.   ا  . ع   " وشهرته " فكري شحته " 20 سنة،عاطل ومقيم كفر علي شرف الدين – دائرة المركز ، السابق إتهامه في عدد 6 قضايا  خطف ، سرقة بالإكراه ،تحرش ، و المطلوب ضبطه وإحضاره في عدد 3 قضايا سرقه بالاكراه ،بحيازة واحراز أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص .
 
جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية، وعقب تقنين الاجراءات ،أمكن ضبطه، وبالتفتيش تم ضبط سلاح ناري بندقية آليه عيار 7.62 x 39 مطموسة الأرقام بخزينتها عدد 4 طلقات من ذات العيار، وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط  أقر بصحتها، وحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد تسهيل ممارسة نشاطة الإجرامي.
 
كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2169 جنح مركز كفر شكر لسنة 2019م ،وجارى العرض على النيابه العامة لمباشرة التحقيق. 
 
 

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