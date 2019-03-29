القبض على ربة منزل و5 عاطلين بحوزتهم مخدرات فى الإسماعيلية

وكان اللواء جمال غزالى نائب مدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بضبط كلا من المتهم " محمد.ج.ع"34 عام عاطل مقيم الشهداء بحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن حوالى 150 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"مطواه" والمتهم "سليمان.م.م"42 عام عاطل مقيم دائرة مركز ابوصوير بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 50 جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهمة "هدى.ا.ك"31 عام ربة منزل مقيمة دائرة مركز ابوصوير بحوزتها كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمود.ع.م"33 عام عاطل مقيم ابوصوير المحطة بحوزته كمية من نبات البانجو تزن حوالى 1.500كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح ابيض"سكينة" والمتهم "عماد.ح.ع"36 عام عاطل بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 3 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول والمتهم "محمد.ا.ح"23 عام عاطل مقيم دائرة قسم ثان الاسماعيلية بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 500جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول.

بمناقشتهم بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهمين بحيازتهم وإحرازهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهواتف المحمولة لتسهيل الاتصال بعملائهم من متعاطى تلك المواد .

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.