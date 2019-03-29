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الفائز بالمركز الأول بمسابقة الأوقاف الدولية : "أمى رفيقة دربى "

الجمعة، 29 مارس 2019 11:18 م
الفائز بالمركز الأول بمسابقة الأوقاف الدولية : "أمى رفيقة دربى " عبد الرحيم محمد على
أسوان ندى سليم
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قال عبد الرحيم محمد علي، الفائز بالمركز الأول في مسابقة الأوقاف الدولية السادسة والعشرين ، للقرأن الكريم، أنه شعر بسعادة بالغة بتفوقه على 45متسابق كانوا يتنافسون على الحصول على الترتيب الأول في فرع التجويد والحفظ والصوت الحسن.

وأكد عبد الرحيم ، أن أمه  هي البطل الحقيقي وراء حصوله على هذه الجائزة لأنها  كانت رفيقة دربه ، لحفظ القرأن بالأحكام والتجويد، ولم تجعله يشعر لحظة بأن اعاقته ستكون مانعا لتحقيق حلمه. 

وأوضح عبد الرحيم، الطالب بكلية الدراسات الإسلامية ، قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر بأسوان، وهو أحد أبناء قرية الشطب التابعة لمركز دراو ،  بمحافظة أسوان، أن حصوله على مبلغ مالي قدره 150الف جنيه، قيمة الجائزة يعد تكريما لمشواره وبرغم من انه كفيفا لم يمنعه ذلك من تحقيق حلمه والحصول على الجائزة، مؤكدا أن تمكن من المشاركة في المسابقة بعد اجتياز عدد من الاختبارات وعندما تلي القرأن الكريم على الحضور خلال فعاليات المسابقة، وجد تصفيق الحاضرين شعر بأنه على مقربة من الفوز وتحقيق طموحه بأن يصبح قارئ بإذاعة القرأن الكريم. 
 


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