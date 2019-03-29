العراق يتسلم 109 قطعة أثرية تعود للألف الثالث قبل الميلاد من سلوفاكيا

بغداد /أ ش أ/

أعلنت وزارة الثقافة العراقية، اليوم الجمعة، تسلمها 109 قطع أثرية جديدة من البعثة السلوفاكية للتنقيب، مشيرة إلى أن هذه القطع يرجع تاريخها إلى الألف الثالث قبل الميلاد.

وقال وكيل الوزارة لشؤون السياحة والآثار قيس حسين رشيد - فى بيان أوردته قناة "السومرية"- "إن الفريق السلوفاكى للتنقيب فى مدينة جوخة أظهر لنا نتائج علمية ممتازة".

وأضاف، "لقد سلمونا هذه القطع لتجد طريقها فى العروض المتحفية"، مشيرا إلى أن "العراق استقبل أكثر من ست بعثات تنقيبية للبحث".

وأكد أنه كانت هناك بعض الصعوبات نتيجة أعمال النهب والتخريب التى تعرض لها موقع "جوخة" ولكننا استطعنا أن نتخطاها بالعمل وسيستمر التنقيب فى نفس الموقع فى المواسم القادمة.