العثور على جثة سيدة بالدقهلية والتحريات: انتحرت لمرورها بحالة نفسية سيئة

الدقهلية شريف الديب

عثر أهالي مركز ومدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، على جثة سيدة بمصرف الجسر الواقي بينما أشارت التحريات إلى أنها انتحرت لمروره بظروف نفسية سيئة.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ الي العميد سامح أبو سديرة مأمور مركز شرطة المطرية، من الأهالي بالعثور على جثة في مصرف الجسر الواقي بالمطرية منطقة البر الثاني بجوار مسجد مريم.

وعلى الفور انتقل الى مكان الواقعة العميد سامح ابو سديرة مأمور المركز، والمقدم أحمد فريد وكيل فرع البحث الجنائي، والنقيب أحمد شطا معاون مباحث مركز شرطة المطرية، وتم انتشال الجثة وايداعها بالمشرحة بمستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وتبين من التحريات أن الجثة لسيدة تدعي حبيبة السيد هلهول تبلغ من العمر 47 عاما وأنها كانت تعاني من مرض مزمن، وقد سبق لها الزواج 4 مرات ولم تنجب وتبين أنها تعاني من حالة نفسية سيئة وتمر بأزمة شديدة منذ فترة، مما دفعها إلى الانتحار، وجاري تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.