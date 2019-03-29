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"الصناعات الهندسية" تقدم ورقة عمل لسفير رواندا تمهيدا لضخ استثمارات مصرية

الجمعة، 29 مارس 2019 02:00 ص
"الصناعات الهندسية" تقدم ورقة عمل لسفير رواندا تمهيدا لضخ استثمارات مصرية محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات
كتبت – منى ضياء
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قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة ستقدم ورقة عمل إلى سفير رواندا الأسبوع المقبل، تتضمن بعض الاستفسارات التى يرغب المصنعون المصريين فى التعرف على إجاباتها قبل بدء دخول مصنعو الأجهزة المنزلية المصريين لضخ استثمارات صناعية برواندا.

وأوضح المهندس فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن ورقة العمل تتضمن الرغبة فى معرفة المعلومات المتعلقة فى معرفة آليات الصناعة فى رواندا سواء التحويلات المالية، وآلية فرض الضرائب، وقانون العمل، ومدى إتاحة الفرصة للتوسعات الصناعية، وتوفير الأراضى الصناعية، وغيرها من المحددات التى سيترتب عليها خطوات العمل المقبلة.

وكان سفير رواندا قد زار عدد من المصانع المصرية، وطلب من غرفة الصناعات الهندسية إقامة مصانع برواندا لتجميع سخانات الغاز المنزلية فى دولته بمكونات مصرية كمرحلة أولى، على أن يتم التحول إلى التصنيع الكامل فى المرحلة الثانية، ووعد السفير بتقديم كل التسهيلات للشركات المصرية التى ستضخ استثمارات صناعية لديه.

وأشار المهندس إلى أن شركات صناعة الأجهزة المنزلية أبدت ترحيبها الكامل بالتصنيع فى رواندا، ولكن سيتوقف بدء ضخ استثمارات بناء على المعلومات التى ستوفرها الحكومة الرواندية، والزيارة التى يعتزم وفد من الغرفة القيام بها خلال الفترة القصيرة المقبلة.

 


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