الصحة: فحص 8 مليون طالب فى حملة الكشف المبكر عن "الأنيميا والسمنة والتقزم"

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان عن الانتهاء من فحص 8 ملايين و 70 ألف و193 طالباً وطالبة منذ انطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية، وذلك منذ إطلاقها يوم 16 فبراير الماضى وحتى مساء أمس الخميس.

ومن جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان إنه تم فحص 662 ألف طالب منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الحادى والعشرين من الشهر الجارى، مشيراً إلى أن أعلى نسبة فحص شهدتها محافظات المرحلة الثالثة كانت الشرقية تليها الدقهلية ثم المنيا، حيث تم فحص 440 ألف و128 طالب بالشرقية و93 ألف و867 طالب بالدقهلية و73 ألف 535 طالب بالمنيا و48 ألف و468 طالب بالغربية و11 ألف و150 طالب بالوادى الجديد.

وأضاف أنه تم الانتهاء من فحص 2 مليون و508 ألف و 680 طالباً فى المرحلة الثانية من المبادرة فى 11 محافظة هي: "القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبنى سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء"، بينما سجلت المرحلة الأولى من المبادرة فحص 4 ملايين و899 ألف و437 طالباً فى 11 محافظة وهى: الجيزة والفيوم والبحيرة والإسكندرية وقنا وأسيوط والقليوبية ودمياط وبورسعيد ومطروح وجنوب سيناء".

وأكد مجاهد أن أعمال الفحص فى المبادرة مستمرة على 3 مراحل، تنتهى بنهاية شهر أبريل المقبل، لافتاً إلى أنه تم توزيع 5200 فرقة طبية مكونة من طبيب وممرض وكيميائى ومدخل بيانات بجميع المحافظات، مضيفاً أن كافة الطلاب الذين يتم اكتشاف إصاباتهم بأى من الأمراض التى تضمنتها "المبادرة الرئاسية" يتلقون العلاج اللازم بـ 225 "عيادة تأمين صحي" بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولى الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته فى "الحملة"، وشهادة ميلاد الطالب حتى يجرى الفحص، أو التعهد بإجرائه فى أحد معامل المستشفيات الحكومية، ويمد المدرسة بها.