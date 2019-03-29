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السيطرة على حريق محول كهرباء فى مدينة قليوب

الجمعة، 29 مارس 2019 01:00 ص
السيطرة على حريق محول كهرباء فى مدينة قليوب حريق محول كهرباء - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، على حريق نشب بمحول كهرباء عزبة الإصلاح الزراعي التابعة لمدينة قليوب، دون إصابات بشرية أو وفيات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم حجاج مأمور قسم قليوب، يفيد باشتعال النيران بمحول كهرباء عزبة الاصلاح، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات، وأدى الحريق إلى احتراق لوحة المفاتيح وبعض القواطع والكابلات داخل المحول.
 
وتبين من التحريات الأولية، لرجال مباحث القليوبية، نشوب الحريق بلوحة المفاتيح الخاصة بمحول كهرباء جهد متوسط المخصص لتغذية بعض المنازل والمحال التجارية المجاورة، مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي، وأسفر الحريق عن احتراق لوحة المفاتيح وبعض القواطع والكابلات داخل المحول.
 
ومن جانبه قال حامد طلبه رئيس مجلس مدينة قليوب، إن اشتعال الحريق بسبب الضغط الكبير على المحول، لافتا إلى أنه تم السيطرة على الحريق، وجاري تركيب محول جديد لعودة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة من انقطاع الكهرباء.

 


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