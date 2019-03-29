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السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة

الجمعة، 29 مارس 2019 10:14 ص
السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة السكة الحديد - أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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أعلنت السكة الحديد التأخيرات المتوقعة، اليوم الجمعة، على بعض خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير، كالتالى:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالى متوسط تأخيرات القطارات كالآتى :-

-     القاهرة  / أسيوط مدة 40 دقيقة
-     أسيوط / أسوان مدة 35 دقيقة

ثالثاً : خط  بنها / بور سعيد متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

رابعاً : خط  طنطا / المنصورة / دمياط متوسط تأخيرات القطارات مدة 20 دقيقة
        
وتعتذر الهيئة للمسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهدئات فى بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.


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