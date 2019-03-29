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السفير الروسى بالقاهرة: بطرس غالى شخصية عالمية ونقدر جهوده لتعزيز السلام

الجمعة، 29 مارس 2019 09:29 ص
السفير الروسى بالقاهرة: بطرس غالى شخصية عالمية ونقدر جهوده لتعزيز السلام سيرجى كيربيتشينكو سفير روسيا لدى مصر
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أكد سفير روسيا لدى مصر سيرجى كيربيتشينكو، أن السياسى المصرى الراحل الدكتور بطرس بطرس غالى شخصية مصرية وعالمية، بارزة لها إسهامات ضخمة فى السياسة الدولية العالمية لا سيما الوقائية وكذلك فى مجالات أخرى دبلوماسية وحضارية لا حصر لها.

وقال سفير روسيا -فى تصريح خاص لوكالة انباء الشرق الاوسط على هامش مشاركته فى حفل تدشين مؤسسة "كيمت-بطرس غالى للسلام والمعرفة- إن بطرس غالي، فضلا عن كونه مندوبا لدولة عظمى بحجم مصر، استحق منصب أمين عام الأمم المتحدة عن جدارة وباعتباره شخصية تتمتع بمؤهلات عديدة تتيح شغل منصب كبير ومرموق فى السياسة الدولية.

وأشار السفير الروسى إلى أن بطرس غالى كان يحظى بالاحترام والتقدير فى روسيا لإسهامه فى تعزيز العلاقات بين القاهرة وموسكو فى أكثر من مرحلة تاريخية، مشيرا الى ان ثمار هذه الجهود لا زالت حاضرة، ومؤكدا اعتزاز بلاده بالمستوى الذى وصلت اليه هذه العلاقات.

وذكر أن نشر السلام والمعرفة كانت الرسالة الاساسية التى دافع عنها بطرس غالي، قائلا "نحن نقدر له تقديرا عاليا جهوده ومحاولاته من اجل تعزيز السلام والأمن الدوليين مكرسا حياته للوصول لهذا الهدف."

وأشاد الدبلوماسى الروسى بتطور العلاقات المصرية الروسية فى أكثر من مجال وبقيامها على قاعدة متينة من المبادئ الراسخة وعلى العلاقات الشخصية بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشار إلى ان ممدوح عباس رئيس مؤسسة "كيمت-بطرس غالى للسلام والمعرفة" أعلن مساء أمس الخميس خلال حفل كبير بالنادى الدبلوماسى بالقاهرة تدشين عمل المؤسسة وأهدافها ونشاطها والجوائز التى ستقدمها، وذلك وسط حضور عدد كبير من الوزراء السابقين والسياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين المصريين ، وسفراء عدد من الدول لدى مصر من بينهم سفير فرنسا ستيفان روماتيه، والكاميرون محمدو لابرنج عميد السلك الدبلوماسى الإفريقى، فضلا عن مشاركة رئيس مجلس ادارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الاوسط، الأستاذ على حسن.

 


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