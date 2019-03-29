السفير الأمريكى: نعمل على تزويد الجيش الكويتى بطائرات (إف ـ 18) سوبر هورنيت

الكويت أ ش أ

قال السفير الأمريكى لدى الكويت لورانس سيلفرمان، إن واشنطن تعمل على تزويد الجيش الكويتى بأحدث الأسلحة والأنظمة المتقدمة، ومن بينها طائرات (إف ـ 18) سوبر هورنيت ودبابات (M1A2).

وشدد سيلفرمان - فى كلمته خلال الحفل الذى أقامته السفارة الأمريكية الليلة الماضية، بمناسبة عيد الاستقلال الـ 243، تحت شعار "الابتكار وريادة الأعمال" – على أن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بأمن الكويت، لافتا فى الوقت نفسه إلى تكثيف التعاون المشترك بين البلدين فى مجال الأمن السيبراني.

وحول العلاقات الأمريكية الكويتية، أكد سيلفرمان تميز العلاقات بين البلدين، لاسيما خلال العام الحالي، تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو الأسبوع الماضى للكويت، لترؤس الوفد الأمريكى فى الدورة الثالثة من الحوار الاستراتيجى بين البلدين، مشيرا إلى أن واشنطن تتشارك مع الكويت فى العديد من الاهتمامات بالمنطقة.

وتابع قائلا، "إن وجود علاقات أمريكية ـ خليجية قوية، ومجلس تعاون خليجى موحد، سيساعدنا على التعامل مع التحديات والتهديدات الإقليمية، من خلال إظهار قدرتنا على مقاومة جهود من يسعون لزعزعة استقرار المنطقة"، مشيرا إلى تعاون البلدين خلال هذا العام فى أروقة مجلس الأمن؛ لمواجهة العديد من هذه التحديات، ومنها الأوضاع فى اليمن، وسوريا، وإيران، بالإضافة إلى كوريا الشمالية، وفنزويلا، فضلا عن العمل الدؤوب بين البلدين لتوسيع حجم التجارة المتبادلة وفى مجال الاستثمار.

وفيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين البلدين، أشار سيلفرمان إلى أن غرفة التجارة الأمريكية، ستنشىء أول مجلس أعمال أمريكى ـ كويتى على الإطلاق بين البلدين، وذلك فى أعقاب لقاء وزير الخارجية الأمريكى لأعضاء هذا المجلس خلال زيارته للكويت الأسبوع الماضي.