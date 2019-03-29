رسالة تونس ـ مصطفى عنبر

قال وزير الخارجية السعودى، إبراهيم العساف، اليوم الجمعة، إنه يجب توحيد المعارضة السورية قبل أى حوار مع الحكومة السورية.

وأضاف العساف فى كلمته خلال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية التحضيرى للقمة العربية بتونس، أن الرياض تدعم سلامة الأراضى السورية وحلا سياسيا يستند إلى حوار بين المعارضة والحكومة.

وقال إن المملكة تريد "توحيد موقف المعارضة السورية ليتسنى لها الجلوس على طاولة المفاوضات أمام النظام".

وجدد العساف إدانة السعودية لاعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان وقال إنها "أرض سورية محتلة".