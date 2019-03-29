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"الزراعة" توافق على تصدير 13 ألف شتلة فاكهة و5 أطنان تقاوى خلال أسبوع

الجمعة، 29 مارس 2019 12:21 ص
"الزراعة" توافق على تصدير 13 ألف شتلة فاكهة و5 أطنان تقاوى خلال أسبوع الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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أكد تقرير الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة، أنه من خلال لجنة التقاوى الزراعية وافق معهد بحوث البساتين، على تصدير 13 ألف شتلة فاكهة و5 أطنان من تقاوى المحاصيل لدول الكويت وأوغندا وسلطنة عمان خلال أسبوع.

 

 وأضاف تقرير لجنة تقاوى الحاصلات الزراعية، الذى حصل لـ"اليوم السابع"، على نسخة منه، أن من بين الموافقات تصدير 3 آلاف شتلة فاكهة من الليمون لسلطنة عمان، بالإضافة إلى تصدير 10 آلاف شتلة من التين البرشومى إلى الكويت، والموافقة على تصدير 5 أطنان و350 من تقاوى المحاصيل منها الذرة شامية هجين ثلاثى اصفر 360 وهجين فردى أصفر 168، وبرسيم مصرى جيزة 6، وفول صويا جيزة 111، ودوار الشمس سخا 53، وشعير جيزة 133.

 

وأوضح التقرير، أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، موضحًا أن مصر من الدول الرائدة فى تصدير الشتلات، وفقًا للمواصفات القياسية العالمية، مؤكدًا أن جميع شتلات الفاكهة المصدرة تكون فى المشتل وتحت إشراف الوزارة، وتنطبق عليها جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.


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