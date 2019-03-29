"الزراعة" تصدر توصيات للمزارعين للتعامل مع موجات الطقس خلال الأيام المقبلة

أصدر مركز معلومات تغير المناخ والطاقة المتجددة والنظم الخبيرة، بالتعاون مع المعاهد والمعامل المركزية المتخصصة بمركز البحوث الزراعية، نشرة توصيات فنية للمزارعين، يتم تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا الى انه سيسود البلاد بداية من اليوم ولمدة 4 أيام، طقس غير مستقر تشهد خلالها البلاد أمطار غزيرة ورعدية ونشاط للرياح يصل للعاصفة وانخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على شمال البلاد حتى القاهرة ومناطق من شمال الصعيد، وتنشط الرياح الجنوبية الغربية على شمال البلاد وسيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة.

وأوضحت النشرة ان هذا الانخفاض سيكون تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء عن المعدل الطبيعى بقيم تتراوح من 5 – 6 درجات ليسود طقس مائل للبرودة شمالا ويكون معتدل الحرارة جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا على كافة الانحاء، وانه من المتوقع اعتبارا من يوم الإثنين المقبل أن تهدأ الرياح على أغلب الأنحاء.

وقال الدكتور فضل هاشم المدير التنفيذى للمركز أن هناك عدد من التوصيات الفنية التى يجب على المزارعين تنفيذها للوقاية من أضرار عدم استقرار الطقس، مشيرا إلى أن تلك التوصيات تتمثل فى التسميد بالنترات بدلا من اليوريا او سلفات الامونيوم حتى تكون النباتات اكثر قدرة على تحمل الاجهاد، فضلا عن الرش بعنصر الكالسيوم و البوتاسيوم لتحسين حالة النباتات و زيادة قدرتها على تحمل الظروف الجوية السيئة، كذلك الرش بالمبيدات الحشرية خلال تلك الفترة هام جدا لبدء نشاط معظم الحشرات نتيجة لارتفاع درجة الحرارة و خصوصا الأكاروسات.

وأكد هاشم، على أهمية التعفير بالكبريت بعد الرش كاجراء وقائى، حيث يعتبر من العمليات الهامة جدا لتقليل الاصابة بالفطريات و الحشرات و قتل بيض الحشرات الموجودة على سطح النباتات او قتل اليرقات بعد الفقس، كذلك ينصح برش النباتات بالمشتل او نباتات الخضر فى العمر الصغير بمنقوع السوبر فوسفات لزيادة قدرة النباتات على تحمل المناخ المغاير.

وشدد المدير التنفيذى للمركز، على عدم الافراط فى التسميد النيتروجينى حتى لا يندفع النبات للنمو الخضرى و ذلك للنباتات المتساقطة الاوراق تحسباً لحدوث موجات برد، فضلا عن الرش الوقائى للنباتات داخل الصوب بالكبريت الميكرونى بمعدل 2 جرام فى اللتر لتجنب الاصابة بالاكاروسات و الحلم الدودى خلال تلك الفترة، مع الاهتمام بعمليات الرى وفقا للمقنن المائى للمحصول حسب مرحلة النمو.

كما كلف وزير الزراعة ادارة قناة مصر الزراعية بالنشر المستمر للتوصيات الدورية الفنية، بالتنسيق مع المراكز البحثية والإرشادية لتقديم التوعية للمزارعين للتعامل السريع مع موجات الطقس غير المستقرة.