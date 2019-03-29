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"الزراعة" تشن حملات مفاجئة بأسواق اللحوم ومحال الجزارة للتأكد من سلامة المعروض

الجمعة، 29 مارس 2019 06:00 ص
"الزراعة" تشن حملات مفاجئة بأسواق اللحوم ومحال الجزارة للتأكد من سلامة المعروض الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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واصلت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، حملاتها المرورية والمفاجئة على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها ومحال الجزارة، للتأكد من سلامة المعروض وضبط المخالف واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

 

وقال تقرير الخدمات البيطرية، إن الحملات الرقابية على أسواق اللحوم فى إطار دور الدولة فى التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقًا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم وتأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين.

 

وأضاف التقرير، أن الحملات التفتيشية على اسواق وعرض وبيع اللحوم بالاشتراك مع لجان من إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية والجهات المعاونة والوزارات المعنية الأخرى، للمرور على أماكن عرض وبيع اللحوم ومصانع اللحوم وثلاجات الحفظ بدائرة المحافظة ومراجعة التقارير الشهرية الواردة من محافظات الجمهورية المختلفة الخاصة بمخالفات لائحة المجازر، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

 

وتابع تقرير الخدمات البيطرية، إن أطباء الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم تقوم بمراجعة التقارير الشهرية، لمخالفات لائحة المجازر والتفتيش على اللحوم لمديريات الطب البيطرى على مستوى الجمهورية وإبداء الملاحظات الفنية ومخاطبة المديريات لتلافى السلبيات.

 

 وتابع التقرير، أن الهدف الاساسى للإدارة العامة للتفتيش على اللحوم هو تنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات، وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة آمنة وصحية، وذلك من خلال القيام بمأموريات دورية لجميع محافظات الجمهورية شهرياً لمراجعة أعمال التفتيش على اللحوم بدائرة المحافظة.


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