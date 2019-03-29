video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 07:01 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

الجمعة، 29 مارس 2019 06:42 م
"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدر قطاع الخدمات المالية ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضى بدون الصفقات، وبلغ 129.2 مليون ورقة بقيمة 826.5 مليون جنيه، وجاء قطاع العقارات ثانى القطاعات نشاطًا، بحجم تداول بلغ 124.7 مليون ورقة، بقيمة 584.99 مليون جنيه. 
 
فيما احتل قطاع البنوك الترتيب الثالث، بحجم تداول بلغ 10.1 مليون ورقة بقيمة 541.7 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات بحجم تداول 376.8 مليون ورقة بقيمة 448.2 مليون جنيه، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 35.3 مليون ورقة بقيمة 241.3 مليون جنيه.
 
وفى المركز السادس حل قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 18.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 163.1 مليون جنيه، ثم قطاع المنتجات المنزلية والشخصية بحجم تداول بلغ 31.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 151.5 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات بحجم تداول بلغ 14.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 132.3 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول 25.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 128.6 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول بلغ 10.4 مليون ورقة منفذة بقيمة 82.6 مليون جنيه.
 
وحل قطاعا المرافق والموزعون وتجارة التجزئة فى المركزين الأخيرين على التوالى، حيث بلغ حجم تداول الأول 35.6 ألف ورقة منفذة بقيمة 2.6 مليون جنيه، الثانى بحجم تداول 100.3 ألف ورقة بقيمة 1.2 مليون جنيه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"الخدمات المالية" تتصدر ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة خلال الأسبوع الماضى

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

الخدمات المالية

القطاعات

البورصة المصرية




لا تفوتك
ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة