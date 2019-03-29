الخارجية الجزائرية تنفي مصادرة السلطات الأمنية لجوازات سفر دبلوماسية

الجزائر )أ ش أ(

نفت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية ما تردد حول مصادرة السلطات الأمنية الجزائرية لجوازات سفر دبلوماسية.

وقال بيان للخارجية الجزائرية اليوم الجمعة إن "المعلومات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بما في ذلك إلكترونية، حول قيام السلطات الأمنية بمصادرة جوازات سفر دبلوماسية معلومات غير صحيحة، ولا أساس لها من الصحة"، مضيفا أن هذه الفئة من جوازات السفر تصدر حصريًا للأشخاص المصرح لهم؛ وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها".

وأكدت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء تقييدي من قبل أي سلطة ضد حاملي هذه وثائق السفر.