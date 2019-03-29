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"الخارجية الأفغانية":سفيرنا في باكستان سيعود بعد توضيح تصريحات عمران خان

الجمعة، 29 مارس 2019 12:00 ص
"الخارجية الأفغانية":سفيرنا في باكستان سيعود بعد توضيح تصريحات عمران خان عمران خان
كابول )أ ش أ(
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 أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية اليوم اعتزامها إعادة سفيرها في إسلام آباد بعد قيام باكستان بتوضيح ملابسات التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء عمران خان بشأن عملية السلام في أفغانستان .

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن حكومة أفغانستان استدعت سفيرها في إسلام آباد أمس الأول إثر مطالبة عمران خان بتشكيل حكومة مؤقتة في أفغانستان لتسهيل مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان، منتقدا إصرار حكومة كابول على ضرورة إجراء محادثات مباشرة مع طالبان.

وقالت الخارجية الأفغانية - في بيان - إن السفير الأفغاني عاطف مشال سيعود إلى باكستان - دون أن تحدد موعدا لذلك - بعد الحصول على إيضاحات من إسلام آباد، التي أكدت أن تصريحات عمران خان أخُرجت عن سياقها .

 

 


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