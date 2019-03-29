الجيش اليمنى يعلن مقتل قيادى حوثى بارز فى محافظة حجة

صنعاء /أ ش أ/

أعلن الجيش اليمنى مصرع قيادى ميدانى بارز فى ميليشيا الحوثى، مع عدد من مرافقيه فى مواجهات بمديرية عبس فى محافظة حجة.

وقال الجيش اليمنى - فى بيان له أوردته قناة "العربية الإخبارية"، الخميس - إن القيادى الميدانى فى الميليشيات المدعو أبو الحسن المؤيد لقى مصرعه، مع عدد من مرافقيه، خلال المعارك فى أولى مناطق مديرية عبس، حيث تكبدت ميليشيا الحوثى خسائر كبيرة.

وأطلق الجيش اليمنى، عملية عسكرية لتحرير أولى مناطق مديرية عبس المحاذية لمديرية حيران فى محافظة حجة.