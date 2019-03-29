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الجبير: نيوزيلندا مثال للتعايش والتسامح والإنسانية

الجمعة، 29 مارس 2019 04:18 م
الجبير: نيوزيلندا مثال للتعايش والتسامح والإنسانية الجبير فى نيوزيلندا
ويلينجتون )أش أ(
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 أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، وعضو مجلس الوزراء السعودي عادل الجبير أن التفاف كل النيوزيلنديين من كل الأديان حول المسلمين في بلادهم يؤكد أن نيوزيلندا مثال للتعايش، والتسامح، والإنسانية.

وقال الجبير- في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر " أوردتها قناة " العربية الحدث" الإخبارية اليوم /الجمعة/ "شاركت في مراسم تأبين ضحايا الهجوم الإرهابي في ‏نيوزيلندا، وشهدت على حرص الحكومة النيوزيلندية على وحدة المجتمع النيوزلندي بكافة أطيافه".

وكان عشرات آلاف الأشخاص وممثّلون عن 59 دولة شاركوا في مراسم تأبين أُقيمت في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية لضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين، وخلّف 50 قتيلا، وحضرت المراسم رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، ونظيرها الأسترالي سكوت موريسون.

 

 


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عادل الجبير

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