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التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية

الجمعة، 29 مارس 2019 12:05 ص
التعليم: امتحانات نهاية العام تحددها المديريات مع الإلتزام بالمدة الزمنية د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن مواعيدامتحانات طلاب النقل لنهاية العام الدراسى الحالى تحددها المديريات التعليمية بالتنسيق مع المحافظين حيث يعتمد كل محافظ مواعيد امتحانات النقل والشهادة العامة عدا امتحانات طلاب الصف الأول الثانوى والشهادتين العامة والفنية فهى امتحانات تعتمد من قبل وزارة التعليم.
وشددت المصادر على أن كل مديرية تلتزم بالمواعيد التى جاءت فى الخريطة الزمنية خاصة ما يتعلق منها بنهاية الفصل الدراسى والمنهج وبدء الامتحانات.
 
 

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