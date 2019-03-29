التضامن: تفعيل منظومة حماية الطفل بالتعاون مع اليونيسيف

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى انتهاء فعاليات الورشة التدريبية لفريق العمل بوحدة إدارة الحالة التابعة لمشروع حماية الطفل، والذى تنفذه وزارة التضامن الاجتماعى وفقاً للبروتوكول الموقع مع منظمة اليونيسيف لتفعيل منظومة حماية الطفل .

وقالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى ،فى تصريحات اليوم إن الوزارة تسعى من خلال المشروع الى حماية ورعاية الأطفال من جميع أشكال العنف والإيذاء والاستغلال وما من شأنه إعاقة تعلیمھم أو الاضرار بصحتھم البدنیة والنفسیة واتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة لحمايتهم

وأكدت سمية الألفى، أن فكرة إنشاء وحدة لإدارة حالة الأطفال تعتمد على ضم حزم الخدمات التى تقدمها الوزارة لهم لتكون من منفذ واحد يضمن بناء نظام معلوماتى وقاعدة بيانات حول الأطفال لتفادى تقديم الخدمات بنظام الجزر المنعزلة، وأيضا لتجنب إهدار الوقت والجهد والمال، مشيرة إلى أن الورشة التدريبية التى استمرت على مدار اليومين الماضيين استهدفت بناء قدرات وتحسين المهارات الفنية لدى فريق عمل وحدة إدارة الحالة بمحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى تحديد التدخلات المطلوبة لتأھیل وإعادة إدماج الطفل فى الأسرة والمجتمع وقد اشتمل المحتوى التدريبى على تطبيقات عملية على كيفية استقبال الأطفال وإجراء البحوث الميدانية ودراسات الحالة وكيفية وضع الخطط التأهيلية للأطفال وكيفية تقييم المخاطر.

الجدير بالذكر أن وحدة إدارة الحالة المستحدثة بوزارة التضامن الاجتماعى هى إحدى أهم الجهات المعنية بحماية الطفولة فى مصر فمن خلالها يتم تقديم حزمة من الخدمات تتمثل فى "تأمين الرعاية والتنشئة الاجتماعية والحماية من المخاطر وتنمية مهارات والتأهيل والدمج فى المجتمع وتوفير البيئة السليمة لتنمية الطفولة والوقاية من المخاطر" للأطفال المعرضين للخطر حيث، ويتم تقديم الخدمات من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين .