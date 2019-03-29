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التحرى عن مالك حضانة اتهمته سيدة باغتصاب طفلتها بالمرج

الجمعة، 29 مارس 2019 08:50 ص
التحرى عن مالك حضانة اتهمته سيدة باغتصاب طفلتها بالمرج اغتصاب طفلة - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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يواصل رجال مباحث المرج التحرى وجمع المعلومات للوصول إلى سوابق مالك حضانة، وحقيقة تورطه فى اغتصاب طفلة من عدمه.

يأتى ذلك تنفيذا لقرارات نيابة المرج بسرعة التحرى عن مدى حقيقة اتهام سيدة لمالك حضانة باغتصاب طفلتها، واستدعاء الطفلة لسماع أقوالها.

وبدأت القضية بتلقى قسم شرطة المرج، بلاغا من والدة طفلة تدعى "ريتاج"، 4 سنوات بتعرض ابنتها للاغتصاب على يد مالك الحضانة التى تتواجد فيها.

وقالت والدة الطفلة إنها تذهب لحضانة خاصة على فترات متقطعة، وفى المرة الأخيرة عادت من الحضانة وبها آثار نزيف، وعندما سألتها عن السبب أخبرتها بأن صاحب الحضانة تلمس أجزاء حساسة من جسدها، وهتك عرضها، وبمداهمته ضبط رجال المباحث المتهم، وأحالوه للنيابة فقررت ما سبق.


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