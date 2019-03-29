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البابا فرنسيس قبل زيارة للمغرب: "سأجيء كحاج للسلام والأخوّة"

الجمعة، 29 مارس 2019 10:32 م
البابا فرنسيس قبل زيارة للمغرب: "سأجيء كحاج للسلام والأخوّة" البابا فرنسيس
كتب هيثم سلامة
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وجهه البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، رسالة محبة وسلام إلى الشعب المغربى، قبل زيارته التى تبدأ غدا وتستمر ليومين، بدعوة من الملك محمد السادس، فى إطار تطوير الحوار بين الأديان.   

وقال البابا فرنسيس، "أصدقائي المغاربة الأعزاء، سأجيئ كحاج للسلام والأخوّة.. إننا كمسيحيين ومسلمين، نؤمن بالله الخالق والرحيم الذي خلق البشر حتى يعيشوا كإخوة، محترمين بعضهم البعض في التنوع، ومساعدين بعضهم البعض عند الحاجة".

البابا فرنسيس
البابا فرنسيس

ووفقا لوسائل إعلام، كان قد تجمع الكثير من جنسيات مختلفة أمام كاتدرائية الرباط، فى محاوله الحصول على تذاكر حضور زيارة البابا فرنسيس، والذى يزور المملكة المغربية بدعوة من الملك محمد السادس،  فى إطار تطوير الحوار بين الأديان.

 

 

 

 

 


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