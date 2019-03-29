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الاستعداد لاحتفال يوم اليتيم والعيد القومى لأسيوط خلال أبريل بقصور الثقافة

الجمعة، 29 مارس 2019 10:09 م
الاستعداد لاحتفال يوم اليتيم والعيد القومى لأسيوط خلال أبريل بقصور الثقافة قصر ثقافة أسيوط
أسيوط – هيثم البدرى
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قال ضياء مكاوي وكيل وزارة الثقافة باسيوط في تصريح خاص "لليوم السابع"  ان قصور الثقافة علي مستوي المحافظة تستعد لتجهيز عدد من الاحتفالات والفاعليات علي رأسها الاحتفال بيوم اليتيم  في الجمعة الاولي من ابريل ، و عيد اسيوط القومي الموافق 18 من شهر ابريل.

واضاف مكاوي خلال تصريحه ان قصور الثقافة بالمحافظة ستشهد خلال شهر ابريل منها مهرجان مسرح الجنوب بقصر ثقافة عبد الناصربمركز الفتح والذي سيبدأ من 11 ابريل و يمتد حتي 17 من نفس الشهر، بالاضافة الي برنامج هانوصلك بقرية البلايزة التابعة لمركز ابو تيج يومي 15 و16 ابريل وهو بمثابة قافلة ثقافية للاطفال ذوي الاعاقة، وتجهيز  قافلة ثقافية فنية بقرية العتامنة بالبداري يوم 20 ابريل.

بالاضافة الي احتفالية العيد القومي يوم 17 و18 من شهر ابريل بقرية بني عدي التابعة لمركز منفلوط ، بالاضافة الي مشاركة قصر ثقافة اسيوط في احتفالية المحافظة بالعيد القومي باستداد اسيوط ، ويوم 4ابريل سيتم تنظيم رحلة مع الايتام علي العبارة في اسيوط الجديدة، ويوم 5 ابريل احتفالية قصر ثقافة اسيوط   في حديقة الفردوس.

    

 

 


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