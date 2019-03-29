video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 29 مارس 2019 05:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرات الفلسطينيين بالغاز والرصاص المطاطي في الضفة الغربية

الجمعة، 29 مارس 2019 04:05 م
الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرات الفلسطينيين بالغاز والرصاص المطاطي في الضفة الغربية الجيش الاسرائيلى
رام الله )أ ش أ(
إضافة تعليق

 أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق نتيجة قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، في عدد من محافظات الضفة الغربية، والتي انطلقت إحياء للذكرى الـ 43 ليوم الأرض، وتضامنا مع الأسرى في سجون الاحتلال الذين يتعرضون لهجمة واعتداء وحشي على يد وحدات القمع التابعة لسجون الاحتلال.

 

وقال شهود عيان ان مسيرة انطلقت عقب صلاة الجمعة، من مسجد قرية نعلين الأسبوعية السلمية قرب رام الله، وصولا إلى بوابة الجدار حيث هاجمت قوات الاحتلال المتظاهرين بالرصاص المعدني المغلف بـالمطاط والقنابل الصوتية، والغاز المسيل للدموع، مما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق.

 

كما قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية شمال الضفة، الأسبوعية السلمية التي انطلقت عقب الصلاة.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة مستخدمة الأعيرة المعدنية المغلفة بـالمطاط وقنابل الصوت، فيما رد الشبان بالحجارة والزجاجات الفارغة دون وقوع اصابات أو اعتقالات، مؤكدا أن جنود الاحتلال نصبوا كمينا للشبان في حقول الزيتون.

وذكر شتيوي ان المئات من ابناء البلدة شاركوا في المسيرة التي دعت اليها حركة فتح إحياء لذكرى يوم الارض وتضامنا مع اسرانا في سجون الاحتلال، مؤكدين استمرارهم بمقاومتهم الشعبية حتى إنهاء الاحتلال عن كامل أرضنا.

وفي السياق، قمعت قوات الاحتلال، مسيرة لمناسبة يوم الأرض على الطريق الواصل بين جنين ونابلس شمال الضفة.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، ان قوات الاحتلال قمعت المسيرة التي نظمت لمناسبة الذكرى الـ43 ليوم الارض الذي يصادف 30-3، من كل عام، بالقرب من مستوطنة "حومش" المخلاة، منذ العام 2005 والتي تعود أراضيها للفلسطينيين.

وأضاف: إن قوات الاحتلال كثفت من تواجدها بمحيط قرى برقة وبزاريا وسيلة الظهر، شمال نابلس واستهدفت المشاركين بالمسيرة بقنابل الغاز المسيل للدموع.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الخارجية العراقية: نرفض قرار سيادة إسرائيل على الجولان

فلسطين

اسرائيل

القدس المحتلة

تل ابيب




لا تفوتك
ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

ضبط شخص بسوهاج جمع 2.5 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

أفكار فى مواجهة التطرف..«الولاء والبراء» بين جهالات المتطرفين وسماحة الإسلام..الدكتور إبراهيم صلاح الهدهد: لم يُعِد أحد من السلف الصالح ولا من الأئمة الأربعة الولاء والبراء من أركان الإيمان ولا من أركان الإسلام

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

إدارة ترامب تستعد لتزييف الحقائق فى وثائقها الرسمية.. الخارجية الأمريكية تقوم بتغيير خرائطها لتضع الجولان تحت السيادة الإسرائيلية.. نواب جمهوريون بالكونجرس يسعون لحماية إعلان "الجولان" ومنع التراجع عنه مستقبلا

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

العصار يناقش مع شركة ترانسماش مشروع عربات السكك الحديدية

9 نجوم أهلاوية "خالدة" فى قمة الكرة المصرية.. تعرّف عليهم

9 نجوم أهلاوية "خالدة" فى قمة الكرة المصرية.. تعرّف عليهم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة