الاتحاد الأوروبى يدين قرار سلطات فنزويلا تجريد خوان جوايدو من منصب رئيس البرلمان

كيتو /أ ش أ/

أدانت دول أوروبية وأخرى من أمريكا اللاتينية تجريد السلطات الفنزويلية، رئيس البرلمان خوان جوايدو من صفته التمثيلية على مدى 15 عاما.

وقالت وزيرة خارجيّة الاتّحاد الأوروبى فيديريكا موجيرينى - خلال اجتماع مع مجموع الاتصال الدولية حول فنزويلا بالإكوادور ، وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - "إنّ هذا القرار السياسى يُظهر مرّة أخرى الحاجة الملحّة لإعادة الديمقراطيّة، وفصل السُلطات ولسيادة القانون".

فى المقابل .. اعتبر المراقب العامّ للدّولة الفنزويليّة إلفيس أموروزو أن قرار منع (خوان جوايدو) من ممارسة أى وظيفة نيابيّة" لخمسة عشر عامًا، جاء وفق المدّة القصوى التى ينصّ عليها القانون، مشيرا إلى أن جوايدو لم يكشف فى إعلانه عن ثروته وكيفيّة التصرّف بأمواله ومن أين مصدرها.

وكانت السلطات الفنزويلية أعلنت أمس تجريد المعارض خوان جوايدو من منصبه رئيسا للبرلمان.

يشار إلى أن جوايدو قد نصب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، وهو ما أيدته الولايات المتحدة وعدد من حلفائها فى أمريكا اللاتينية ودول أوروبية.