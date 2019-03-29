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"الإسكان" تعلن عن تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية فندقية بمدينة العلمين الجديدة

الجمعة، 29 مارس 2019 03:00 ص
"الإسكان" تعلن عن تنفيذ 12 ألف وحدة سكنية فندقية بمدينة العلمين الجديدة مدينة العلمين الجديدة - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
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قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن وزارة الإسكان تستهدف تنفيذ  12 ألف غرفة فندقية فى العلمين الجديدة، لافتًا إلى أن المدينة يوجد بها كورنيش بطول 14 كيلو مترا، يوجد به مسارات للعجل والجرى وبعض الكافيهات والمطاعم العالمية.

 

وأكد أن منطقة الداون تون تتكون من 1300 وحدة سكنية تم الانتهاء من تنفيذ العمارات ونعمل حاليا على تشطب العمائر والوحدات من الداخل، وسيتم طرحها للحجز قريبًا.

 

وأضاف نائب وزير الإسكان، أنه يتم تنفيذ 13 ألف وحدة سنية في المنصورة الجديدة، لافتًا إلى أنه تم طرح أول وحدات لمشروع جنة، وسكن مصر بالمدينة، كما يوجد منطقة خاصة بالأبراج والفلل وتم طرح حجز أول برجين، على أن تتم عمليات الطرح لباقى الأبراج ومنطقة الفلل خلال الفترة المقبلة.


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