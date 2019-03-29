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الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة اليوم إلى 13 لغة

الجمعة، 29 مارس 2019 11:30 ص
الأوقاف: ترجمة خطبة الجمعة اليوم إلى 13 لغة خطبة الجمعة - أرشيفية
كتب إسماعيل رفعت
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أكدت وزارة الأوقاف المصرية، أن الإسراء والمعراج، رحلة ذات أسرار عظيمة جاءت تكريمًا للرسول صلى الله عليه وسلم، وتسرية عنه، وأن كل حدث من أحداثها له دلالة عظيمة يستهدى بها الإنسان المؤمن فى حياته حتى يكون إنسانا صالحا وعضوا نافعا لنفسه ولمجتمعه.

​وأضافت الوزارة فى بيان اليوم، أنه تقرر نشر خطبة الجمعة أسبوعيًا بعدة لغات، بحيث يتم نشرها مكتوبة ومسموعة ومرئية "بالصوت والصورة" من خلال قيام عدد من أساتذة اللغات المتخصصين بتسجيلها بالمركز الإعلامى بوزارة الأوقاف أسبوعيا، وذلك إضافة إلى نشرها مسموعة باللغة العربية، ومرئية بلغة الإشارة خدمة لذوى القدرات الخاصة

وأوضحت وزارة الأوقاف، أنه نظرا لأهمية موضوع الإسراء والمعراج، ومناسبته المباركة فى شهر رجب، تم ننشر موضوع خطبة الجمعة اليوم "فى رحاب الإسراء والمعراج" باللغة العربية مع ترجمتها إلى لغة الإشارة، و13 عشرة لغة إضافة إلى الخطبة المسموعة.

 


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