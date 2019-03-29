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الأمم المتحدة: ربع سكان فنزويلا بحاجة إلى مساعدة إنسانية

الجمعة، 29 مارس 2019 08:33 ص
الأمم المتحدة: ربع سكان فنزويلا بحاجة إلى مساعدة إنسانية مظاهرات فنزويلا
نيويورك أ ش أ
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أفاد تقرير للأمم المتحدة، اليوم (الجمعة)، بأن 24% من سكان فنزويلا أى سبعة ملايين شخص، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.

وأوضح التقرير الذى أورده راديو "سوا" الأمريكي، أن أكثر من 94 % من السكان كانوا يعيشون فى فقر عام 2018، بينهم 60 فى المئة يعيشون فى فقر مدقع.

وأضاف التقرير الأممي، أن نحو 3.7 ملايين شخص يعانون سوء التغذية الذى يعد آفة تصيب 22 فى المئة من الأطفال دون سن الخامسة، لافتا إلى أن نحو 5 آلاف شخص يغادرون البلاد يوميا بسبب سوء التغذية والأمراض فى البلاد، وأن أكثر من 3.4 ملايين شخص يعيشون كلاجئين أو مهاجرين فى دول مجاورة.

 


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