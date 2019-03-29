الأرصاد تحذر من تعرض البلاد لموجة رياح محملة بالأتربة حتى الاثنين

قال مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية محمود شاهين إن فصل الربيع دائماً يتميز بالجو الممتع، لكن يتواجد فيه موجات من الطقس السيئ وحالات من عدم الاستقرار وموجات متقلبة.

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع عبر الفضائية الأولى المصرية اليوم الجمعة، أن هناك حالة من عدم الاستقرار تبدأ من اليوم الجمعة حتى يوم الاثنين وموجة من الرياح المحملة بالأتربة.

وتابع شاهين أن حالة عدم الاستقرار تشهد تكاثر السحب وارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، محذرًا من احتمالية سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة، مضيفاً أن هناك نشاطا نسبيا فى حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.