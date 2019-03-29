استجابة لليوم السابع.. محافظ سوهاج يقرر صرف مساعدة فورية ل3 أشقاء مكفوفين

استجابة لما نشر على موقع اليوم السابع تحت عنوان: "بالصور.. مأساة 3 أشقاء مكفوفين بسوهاج يحتاجون معاشا وعلاجا على نفقة الدولة" ، كلف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج ببحث حالة الأشقاء الثلاثة المكفوفين وتم انتقال فريق التدخل السريع على الفور إلى مقر الحالة وقرر المحافظ صرف مساعدة استثنائية لهم من مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج بمبلغ 1500 جنيه، وتسليمهم 8 بطاطين من إدارة الشئون الاجتماعية بالمراغة، وإجراء الكشف والفحص عليهم ضمن قافلة "عيونك في عنينا" من احدي المؤسسات وتقرر إجراء عملية بالعيون للطفل "كريم" على نفقة المؤسسة.