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الجمعة، 29 مارس 2019 09:49 ص
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ارتفاع واردات اليابان من النفط 3.3% على أساس سنوى فى فبراير

الجمعة، 29 مارس 2019 09:48 ص
ارتفاع واردات اليابان من النفط 3.3% على أساس سنوى فى فبراير النفط
رويترز
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قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الجمعة، إن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت 3.3% فى فبراير عنها قبل عام إلى 3.09 مليون برميل يوميا.
 
وأظهرت بيانات الوزارة أن مبيعات المنتجات النفطية المحلية فى اليابان انخفضت الشهر الماضى 6.5% على أساس سنوى إلى 3.3 مليون برميل يوميا.
 
وتراجعت مبيعات البنزين 2.1% إلى 851 ألفا و533 برميلا يوميا، فيما انخفضت مبيعات الكيروسين 17.2% على أساس سنوى إلى 502 ألف و176 برميلا يوميا حسبما أظهرته البيانات.

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الاقتصاد والتجارة

النفط

الكيروسين




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