ارتفاع واردات اليابان من النفط 3.3% على أساس سنوى فى فبراير

رويترز

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، اليوم الجمعة، إن واردات اليابان من النفط الخام ارتفعت 3.3% فى فبراير عنها قبل عام إلى 3.09 مليون برميل يوميا.

وأظهرت بيانات الوزارة أن مبيعات المنتجات النفطية المحلية فى اليابان انخفضت الشهر الماضى 6.5% على أساس سنوى إلى 3.3 مليون برميل يوميا.

وتراجعت مبيعات البنزين 2.1% إلى 851 ألفا و533 برميلا يوميا، فيما انخفضت مبيعات الكيروسين 17.2% على أساس سنوى إلى 502 ألف و176 برميلا يوميا حسبما أظهرته البيانات.