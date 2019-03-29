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الجمعة، 29 مارس 2019 10:17 م
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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع

الجمعة، 29 مارس 2019 10:09 م
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة إلى 5.4 مليار جنيه فى أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 5.4 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 822 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 5.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 786 مليون ورقة منفذة على 98 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
        
أما بورصة النيل، بلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 4.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 7.8 مليون ورقة منفذة على 675 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 67.15% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 32.85%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 2.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 669 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 58 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 563 مليون جنيه، بحجم تداول 109 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 26 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 3.4 مليار جنيه بحجم تداول 778 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 84 ألف عملية.
 

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