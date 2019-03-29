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اجتماع وزارى عربى رباعى يناقش متابعة تطورات الأزمة مع إيران

الجمعة، 29 مارس 2019 10:19 ص
اجتماع وزارى عربى رباعى يناقش متابعة تطورات الأزمة مع إيران أبو الغيط يعقد لقاءات عدة قبل انطلاق القمة
رسالة تونس - مصطفى عنبر
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مصطفى-عنبر
 
 
عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران، اجتماعا لها صباح اليوم،الجمعة، فى مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب فى تونس، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة وبمشاركة الدول الأعضاء فى اللجنة وهى (البحرين،السعودية،مصر،والأمين العام لجامعة العربية).
 
 
ناقشت اللجنة تقريرا حول متابعة تطورات الأزمة مع إيران، وسبل التصدى لتدخلاتها فى الشئون الداخلية للدول العربية سياسيا واقتصاديا وإعلاميا.
 
 
وأعدت اللجنة مشروع بيان حول هذا الموضوع، وكذلك مشروع قرار لرفعه إلى اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى للقمة العربية، ليصدر عن القادة العرب فى هذا الشأن.
 
 
 
 
 

 


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القمة العربية

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